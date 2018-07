Marginal Pinheiros tem lentidão nos dois sentidos

A Marginal Pinheiros tem tráfego carregado nos dois sentidos. Quem segue para o sentido Interlagos enfrenta lentidão na expressa de 5,6 km entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária. Pela local, no mesmo sentido, o tráfego fica mais lento em 2,8 km da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré. No sentido Castelo, pela local, está mais demorado transitar em 4,9 km da Ponte Transamérica até a Ponte Nova do Morumbi. No mesmo sentido pela local, o tráfego fica mais devagar em 1,6 km da Ponte Transamérica até a Rua Rubens Gomes Bueno.