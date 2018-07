Marginal Pinheiros tem tráfego carregado no sentido Ayrton Senna

A pista expressa da Marginal Tietê continua com tráfego carregado no sentido Ayrton Senna entre a Ponte Atílio Fontana e a Ponte da Casa Verde. A pista local também tem problemas no mesmo sentido.

Mais cedo um caminhão tombou na pista central da Marginal Tietê, perto da Ponte da Casa Verde, no sentido Ayrton Senna, e deixou o trânsito complicado na região. Segundo a CET, as duas faixas da esquerda, que ficaram interditadas, já foram liberadas. Entretanto, outras duas faixas da direita estão interditadas agora para limpeza. O caminhão foi retirado do local.