A pista expressa da Marginal Pinheiros apresenta morosidade, no sentido Interlagos, entre a Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Universitária, com 2,7 km de lentidão.

A pista local, no sentido Castelo Branco, entre a Rua Quintana até a Ponte Cidade Jardim, registra 1,5 km de congestionamento.