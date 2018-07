A pista expressa da Marginal Pinheiros tem tráfego carregado, no sentido Interlagos, da Ponte da Cidade Universitária até a Ponte da Transamérica, com mais de 12 km de lentidão. No sentido Castelo Branco, da rua Américo Brasiliense até a Rua Tucumã, são 5,5 km de morosidade.

Já a pista local, no sentido Castelo Branco, da rua Américo Brasiliense até a ponte Eusébio Matoso, tem 7 km de congestionamento.