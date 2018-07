O acidente envolvendo um caminhão na pista expressa da Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, na altura da Ponte do Limão, no fim da tarde desta quarta-feira, 20, ainda deixa o trânsito complicado na cidade de São Paulo.

A pista expressa tem mais de 8 km de lentidão da Ponte do Janio Quadros até a Ponte do Limão. No sentido Ayrton Senna são 6,5 km de engarrafamento da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.