Marginal Tietê bastante complicada nos dois sentidos

A Marginal Tietê tem lentidão na pista expressa, sentido Castelo Branco, onde um caminhão tombou por volta das 18 horas, da Ponte da Vila Guilherme até a Ponte do Limão. Nas pistas local e central, a lentidão se estende da Ponte das Bandeiras até a Ponte do Limão, no mesmo sentido.

No sentido Ayrton Senna, há dois trechos de lentidão na pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita, e da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva. Nas pistas central e local, a lentidão é da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.