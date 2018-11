Marginal Tietê com tráfego intenso

São mais de 7 km de congestionamento na pista expressa da Marginal Tietê entre a Ponte de Limão e a Ponte Nova Fepasa, no sentido Castelo Branco. Outro trecho complicado, pela expressa, está entre a Ponte da Vila Guilherme e a Ponte da Casa Verde: são cerca de 4,5 km de tráfego intenso. Entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte da Casa Verde, o motorista vai enfrentar, também na expressa sentido Castelo, mais de 2,5 km de lentidão.

Na Pista Central da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, entre a Ponte Atílio Fontana e a Ponte dos Remédios são mais de 2 km de tráfego congestionado.

No sentido Ayrton Senna, a Marginal do Tietê tem pontos de lentidão entre a Ponte das Bandeiras e Rua Azurita, nas pistas expressa e local; e da Ponte do Limão até a Ponte da Casa Verde nas pistas local e expressa.