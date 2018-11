A Marginal Tietê tem lentidão no sentido Castelo Branco, na pista expressa, do Arco da Sabesp até a Ponte Freguesia do Ó.

No sentido Ayrton Senna, há lentidão na pista expressa da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte do Piqueri, e do Anhembi até a Rua Azurita. Nas pistas central e local, a lentidão se estende da Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.