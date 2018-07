Marginal Tietê continua com tráfego intenso no sentido Ayrton Senna

A pista central da Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem tráfego carregado da Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte do Piqueri. A pista local também registra lentidão no mesmo sentido.

O trânsito está complicado na região devido às obras em um trecho da pista central da Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte do Piqueri, zona norte. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trecho ficará bloqueado das 7h de hoje até as 5h de segunda-feira, 18.