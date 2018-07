Marginal Tietê continua com trânsito intenso na manhã desta quarta-feira

Um caminhão que tombou na pista central da Marginal Tietê, perto da Ponte da Casa Verde, no sentido Ayrton Senna, deixa o trânsito complicado na região na manhã desta quarta-feira, 13, na capital paulista. O veículo já foi retirado do local, mas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas faixas da direita estão interditadas para limpeza. Mais cedo, duas faixas da esquerda estavam bloqueadas. Por volta das 10h, elas acabaram liberadas.

Às 11h, todas as pistas da Marginal estavam congestionadas. A pista expressa, no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Atílio Fontana e a Ponte da Casa Verde, tinha 8 km de congestionamento. A local, no mesmo sentido, tinha 7,5 km de morosidade.

Outras vias da cidade também apresentavam problemas no final da manhã. A Avenida Radial Leste possuía 5 km de engarrafamento no sentido centro entre a Avenida Melchert e o Viaduto Pires do Rio.

A Avenida Washington Luís, no sentido centro, da Rua Catarina até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, apresentava quase 3 km de congestionamento.

A Paulista tem trânsito acima da média no sentido consolação da Oswaldo Cruz até à Campinas com 1 km de congestionamento.

Segundo a CET, São Paulo tinha, às 11h, 54 km de lentidão, o que representa 6,2% dos 868 km monitorados pela companhia.