Cerca de 17% das vias de São Paulo estão congestionadas, de acordo com a CET. Isso representa 148 km de 868 km monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego. No momento, a Marginal Tietê apresenta lentidão no sentido Ayrton Senna pela local e expressa. Pela local, o motorista desacelera em 7,7 km entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte Aricanduva. Pela expressa, o tráfego fica devagar em 2,5 km entre o Rio Tamanduateí e Rua Azurita.