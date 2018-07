Marginal Tietê é a opção mais demorada; lentidão é de 54 km

No sentido Castelo Branco, Marginal Tietê tem tráfego difícil em 7,3 km entre a Rua Milton Rodrigues e a Ponte Velha Fepasa. Em outro trecho de 4,9 km, o tráfego fica devagar entre a Rua Milton Rodrigues e a Ponte da Freguesia do Ó. Pela pista central a morosidade também está em 3,5 km entre a 1270 metros depois da Ponte do Limão e a Ponte Velha Fepasa.

Em direção à Ayrton Senna, a expressa tem 5,7 km de morosidade no oposto da Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte da Freguesia do Ó. Pela local, a lentidão é de 5,1 km entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte das Bandeiras. Pela expressa a morosidade se alastra também em 4,5 km entre a Ponte Cruzeiro do Sul e a Ponte Tatuapé.