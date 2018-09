Marginal Tietê tem 4,5 km de morosidade, no sentido Castello Branco, na pista expressa, entre as Pontes Vila Guilherme e Casa Verde; e 2,6 km de lentidão na via local, da Ponte Vila Guilherme até a Rua Massinet Sorcinelli; na pista central, no mesmo sentido, o motorista encontra 1,9 km de congestionamento, da Rua Azurita até a Rua Massinet Sorcinelli.