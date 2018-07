A expressa da Marginal Tietê tem lentidão nos dois sentidos. Quem segue para a Rodovia Castelo Branco encontra 5,3 km de congestionamento entre a Ponte do Piqueri e a Rodovia Castelo Branco. A local, na mesma direção, tem 3,8 km entre a Ponte Cruzeiro do Sul e a Rodovia Dutra. Também na mesma direção, apista central fica comprometida em 3,7 km entre a Ponte Cruzeiro do Sul e a Dutra. Outro trecho de 4,6 km de lentidão, no sentido Castelo Branco, ocupa o trecho entre a Ponte do Piqueri e a Ponte dos Remédios.

No sentido Ayrton Senna, a expressa fica devagar em 4,9 km entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte Tatuapé. O tráfego fica devagar em 72 km em toda a cidade.