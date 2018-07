O trânsito começa a ficar complicado na Marginal Tietê na manhã deste sábado, 16, devido a obras na pista central da via no sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte do Piqueri, na zona norte.

A pista local registra mais de 1 km de morosidade no sentido Ayrton Senna da Rodovia dos Bandeirantes até a Ponte do Piqueri.