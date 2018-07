Meia pista da Anchieta liberada no km 52 em Cubatão

Foi liberada às 4h20 desta quinta-feira, 26, uma das duas faixas de rolamento da pista sentido capital da Rodovia Anchieta na altura do quilômetro 52, no trecho inicial da Serra do Mar, em Cubatão. Às 5h25, a fila de carros ainda era de aproximadamente um quilômetro.

Por volta das 23 horas de quarta-feira, 25, a pista foi completamente bloqueada em razão de um engavetamento envolvendo quatro caminhões, um deles carregado com milho a granel e outro com suco de laranja. Parte das duas cargas caiu na pista. A fila de carros chegou a quatro quilômetros, se estendendo até o quilômetro 48.

Bombeiros e funcionários da concessionária Ecovias socorreram três motoristas, um deles, com ferimentos mais graves, foi encaminhado ao pronto-socorro de Cubatão. Os outros dois, liberados no local do acidente. O Sistema Anchieta-Imigrantes volta a operar no esquema 5 x 5, mas com apenas uma faixa de rolamento no início da serra.