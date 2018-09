Motorista deve evitar a Via Dutra sentido SP em Lavrinhas

Às 3h30 desta madrugada, o congestionamento na Via Dutra na região de Lavrinhas (SP), no Vale do Paraíba, era de 5 km na pista sentido SP, que está totalmente bloqueada desde à 1h30 no km 22, e de 1 km no sentido Rio, que possui apenas uma faixa bloqueada. Não há desvio para quem segue no sentido SP.

No local, segundo a Polícia Rodoviária Federal, um carreta que transportava tubos de aço e seguia no sentido Rio ficou desgovernada e atingiu a mureta central que separa as duas pistas. O cavalo mecânico da carreta ficou na pista sentido Rio, mas a carroceria e praticamente toda a carga invadiram a pista contrária.