Os motoristas devem evitar circular pela Marginal Pinheiros (sentido Interlagos), próximo da Ponte Ary Torres, em decorrência do tombamento de um caminhão, com queda de carga na via, e de um acidente entre dois caminhões e um carro. A pista expressa está bloqueada. Os motoristas que trafegam pela região devem utilizar a pista local da via.