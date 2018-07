Motorista deve evitar Marginal do Tietê na região do Anhembi

O motorista que puder deve evitar as pistas expressa e central da Marginal do Tietê no sentido Castello Branco em boa parte deste sábado, 30, em razão dos congestionamentos, que já se iniciaram, até a região do Anhembi, onde bloqueios foram feitos para a realização da etapa Brasil de Fórmula Indy 300.

Às 8h15, quando faltavam 15 minutos para o início do treino classificatório, o trânsito já apresentava um acúmulo de 6,5 quilômetros de congestionamento, a partir da avenida Otto Baumgart, na região da Vila Guilherme, até a ponte da Casa Verde, após a passagem do Anhembi.

As principais modificações no trânsito realizadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) se devem à corrida que ocorre no Anhembi e utiliza a pista local da Marginal naquele trecho. A CET manterá bloqueio de vias com cones e cavaletes e altera mãos até 5h de segunda-feira,

A pista local da Marginal do Tietê está interditada no trecho entre as Pontes das Bandeiras e da Casa Verde para a realização de treinos classificatórios hoje e para a corrida de amanhã. A avenida Olavo Fontoura fica bloqueada em ambos os sentidos entre a praça Campo de Bagatelle e a rua Brazelisa Alves de Carvalho. Para quem for assistir, a CET recomenda o uso de transporte público, porque não haverá bolsões de estacionamento.