Motorista deve evitar Tamoios a partir da 0h

O motorista deve evitar a rodovia dos Tamoios (SP-99) a partir da 0h desta quarta-feira, 23, na região entre Jambeiro e Paraibuna, no Vale do Paraíba, interior paulista, em razão de um bloqueio que será realizado no quilômetro 28 em ambos os sentidos.

A interdição, que teve início na segunda-feira, 21, está programada para ocorrer neste período das cinco primeiras horas do dia até sexta-feira, 25, para obras de instalação de uma ponte no trecho. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), não há desvios e o motorista deve programar a viagem para fora do horário da interdição.

Alternativa – Quem vai de São Paulo a Ubatuba deve seguir até Taubaté e pegar a rodovia Oswaldo Cruz. O motorista que vai para Caraguatatuba e São Sebastião, no litoral norte, tem duas opções, ambas por Mogi das Cruzes. Ou segue pela Mogi-Bertioga (SP-88) até a rodovia dos Tamoios ou acessa a rodovia Mogi-Bertioga e segue pelo litoral utilizando a Rio-Santos (SP-55).