O motorista encontra lentidão na Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, entre o km 252 e km 253, por causa de uma obra que interdita a faixa da direita. A Via Anchieta também tem trânsito lento em direção ao litoral do km 39 ao km 40, como reflexo de uma carreta que quebrou no km 41. Ela já foi retirada do local. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm tráfego normal.