Motorista encontra estradas livres na descida para o litoral

Os motorista que ainda seguem em direção ao litoral paulista encontram tráfego normal na Anchieta e Imigrantes. O sistema continua a operar em 7×3, com as pistas norte e sul da Anchieta voltadas para a descida. No sentido capital, o trânsito também é bom.

A mesma situação é encontrada na Cônego Domênico Rangoni e na Padre Manoel da Nóbrega, em ambos os sentidos.

A Rodovia Tamoios tem tráfego intenso na descida para Caraguatatuba, mas sem pontos de parada ou lentidão.