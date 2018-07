Motorista encontra congestionamento na pista norte da Régis Bittencourt

O motorista que segue pela Pista Norte (sentido São Paulo) da Rodovia Régis Bittencourt, encontra lentidão de 2 km, do km 551 ao km 549, pela faixa da direita, devido a um tombamento de um caminhão na manhã deste domingo.

Equipes ainda trabalham no local para a remoção do veículo, mas ainda não há um prazo definido para o término dos trabalhos.

Ainda no sentido São Paulo, outro acidente causa lentidão próximo à divisa do Paraná com São Paulo. Uma carreta e dois caminhões colidiram na manhã deste domingo, derrubando uma carga de telhas na pista. Há cerca de 10km de lentidão no local.

Não há lentidão na Pista Sul, sentido Curitiba.