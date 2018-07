Motorista encontra tráfego intenso no sentido capital da Rodovia Ayrton Senna, na região de Guarulhos

O motorista encontra tráfego intenso com pontos de parada sentido capital da Rodovia Ayrton Senna, do km 23 ao 19, na região de Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido contrário, flui normal. Na rodovia Carvalho Pinto, o trânsito segue bom, nos dois sentidos. A Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, tem trânsito lento no sentido aeroporto, também por conta do excesso de veículos. No sentido contrário, flui bem. Há neblina em alguns trechos das vias administradas pela Ecopistas.