Também no sentido capital, a Rodovia Castello Branco tinha trânsito moroso no trecho Itapevi – Itu, do km 58 ao 56, e do km 74 ao 72. A Rodovia dos Bandeirantes registrava congestionamento em Jundiaí, na pista expressa, sentido capital, do km 61 ao 56, e, a Rodovia Presidente Dutra, tinha morosidade do km 60 ao km 64, na pista expressa, em Guaratinguetá.