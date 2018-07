Motorista enfrenta lentidão na Viia Anchieta, sentido litoral

O motorista enfrenta lentidão entre o km 39 e o km 40 da via Anchieta sentido litoral, em São Bernardo do Campo, próximo ao trecho de serra. No local, além do excesso de veículos comerciais, há fiscalização da Polícia Militar Rodoviária. O SAI opera em esquema 5×3, com a pista norte da Anchieta e sul da Rodovia dos Imigrantes no sentido litoral. A subida é possível pela pista norte da Imigrantes. No momento chove em pontos isolados e a visibilidade é parcial no trecho de serra.