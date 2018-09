Motoristas levam cerca de 2h30 para fazer o trajeto entre São Paulo e Santos pela Via Anchieta

Os motoristas que fazem o trajeto entre São Paulo e Santos pela Via Anchieta levam até 2h30, segundo estimativa da concessionária Ecovias. A Anchieta é a única alternativa para descer ao litoral pelo sistema Anchieta-Imigrantes, pois a Imigrantes não tem previsão para ser liberada.

A descida da serra em direção ao litoral continua sendo feita apenas pela pista sul da Anchieta, que tem tráfego lento entre o km 31 e o km 55. Para a subida, o motorista pode escolher entre a pista sul da Imigrantes, que foi invertida e está operando para São Paulo com tráfego normal, e a pista norte da Anchieta, que tem tráfego lento do km 55 ao km 40. Na Cônego Domênico Rangoni, o tráfego é lento no sentido Cubatão do km 265 ao 270.

Segue a operação comboio no sentido litoral a partir da praça de pedágio da Imigrantes, no km 32, e na Anchieta, a partir do km 31. A visibilidade está em torno de 50 metros.