Movimento é tranquilo nas estradas na volta do feriadão

O movimento de carros nas estradas que ligam à capital paulista ao interior, litoral e outros estados diminuiu, e há poucos pontos de parada, nesta terça-feira, 12, fim do feriadão de Nossa Senhora de Aparecida.

Na pista norte da Rodovia dos Imigrantes, há lentidão no sentido Capital, entre o km 34 e km 29, reflexo de uma perseguição policial. As demais rodovias que integram o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm boas condições de tráfego.

O SAI opera em esquema de subida, 2×8. A descida feita pela pista sul da via Anchieta. Para a subida da serra, os motoristas utilizaram a pista norte e sul da rodovia dos Imigrantes e norte da via Anchieta.

O tráfego segue normal no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, nos dois sentidos. Na rodovia Fernão Dias o trânsito é intenso, mas sem lentidão tanto na pista Sul (sentido São Paulo) quanto na pista Norte (sentido Belo Horizonte).

Na rodovia Régis Bittencourt, que tem tráfego fluindo normalmente, na noite desta terça-feira, no sentido Curitiba. No sentido São Paulo, o tráfego flui pela faixa da direita, no km 509, região de Cajati, devido ao tombamento de uma carreta e que bloqueia a faixa da esquerda. O usuário que segue nesta direção encontra um quilômetro e meio de lentidão, entre o km 510 e o km 509. Equipes da Concessionária estão no local para realizar o transbordo da carga.