O tráfego começa a ficar intenso na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral. Há lentidão no trecho de serra entre os kms 39 e 40 e segue intenso na descida. O capotamento de um veículo no km 17 interdita 2 faixas, causando congestionamento até o km 18. O trânsito também está intenso no km 281 da Rodovia padre Manoel da Nóbrega, sentido praias.