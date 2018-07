Na véspera do feriado, rodovias para o litoral e interior têm trânsito complicado

A maior parte das rodovias que saem de São Paulo apresentam congestionamentos no início da noite desta quarta-feira, 20, véspera o feriado de Páscoa e Tiradentes.

No sentido litoral, a Rodovia dos Imigrantes tem lentidão do km 24 ao 46. Na Via Anchieta, a lentidão é do km 36 ao 40 e, mais à frente, do km 40 ao 55, na pista sul, e do km 50 ao 55, na pista norte. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no sistema 7×3 para facilitar a descida.

As rodovias Mogi-Bertioga, Tamoios e Rio-Santos apresentam tráfego intenso, mas segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o trânsito flui bem. Na Rio-Santos o acostamento está liberado entre os quilômetros 211 e 214.

No sentido interior, a Rodovia Anhanguera está congestionada em três trechos no sentido interior, do km 18 ao 22, do km 104 ao 106, e do km 53 ao 63. No sentido capital, a lentidão é do km 26 ao 24 e do km 67 ao 58.

A Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão no sentido interior, do km 28 ao 55 e do km 87 ao 94. No sentido capital, o congestionamento é nos trechos dos km 15 ao 13, km 53 ao 48, e do km 42 ao 39.

A Castelo Branco tem trânsito complicado do km 16 ao 24 e do km 42 ao 44, sentido interior. No sentido capital, há lentidão do km 32 ao 28 e do km 17 ao 13, reflexo do congestionamento na Marginal Tietê.

No sentido Belo Horizonte, a Fernão Dias está congestionada do km 65 ao 39. Nesse trechos, os motoristas seguem com velocidade média de 40 km/h.

No sentido Curitiba, a Régis Bittencourt apresenta tráfego intenso do km 326 ao 337, início do trecho de serra. Até o final desse trecho, no km 368, os motoristas encontram vários pontos de parada.

No sentido Rio de Janeiro, a Rodovia Presidente Dutra tem lentidão do km 226 ao 220, em São Paulo, do km 215 ao 213, na região de Guarulhos, do km 157 ao 156, em Jacareí, e do km 124 ao 125, em Caçapava.