Nas estradas, tráfego flui com intensidade na saída do feriado

O movimento segue intenso na saída para o feriado nesta quarta-feira, 20. Para quem segue para o litoral, a Rodovia dos Imigrantes é a melhor opção. Isso porque a Rodovia Presidente Dutra tem lentidão em alguns trechos.

Na Anchieta Sul, tráfego é lento do km 35 ao km 55. Na Anchieta Norte do km 50 ao km 55, por excesso de veículos. Há lentidão também no km 24, antes do pedágio da Anchieta-Imigrantes.

Para quem desce a serra a melhor opção é a Rodovia do Imigrantes, que tem tráfego mais intenso entre os km 62 e km 65.

No sentido Rio, a Rodovia Dutra está lenta entre o km 229 e km 223. Em Guarulhos, na expressa sentido Rio, a lentidão via do km 224 ao 217. Na lateral da mesma via, pela lateral, sentido São Paulo, há lentidão entre o km 218 e o km 221.

Na Cônego D. Rangoni, o tráfego lento sentido Guarujá do km 272 ao 268 e do 255 ao 248. No sentido Cubatão, há lentidão do km 260 ao 270.

Quem vai pela Rodovia Castelo Branco para o interior encontra o km 24 lento. Pela Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, o km 20 e km 17 estão mais devagar.

Na rodovia dos Tamoios, há lentidão no trecho de serra do km 72.

Na região de Juquitiba sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt há lentidão do km 326 ao km 337, informa a Autopista Régis Bittencourt. Quem vem para São Paulo encontra seis quilômetros de morosidade, do km 412 ao km 406, na região de Juquiá.

A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 47 ao 49 e do km 11 ao km 25, no sentido interior. Após este trecho, o trânsito segue intenso.

Na Rodovia Fernão Dias, está congestionado o trecho que vai do km 64,2 ao km 63,5 na região de Mairiporã, sentido interior, e do km 56,9 ao km 47, entre as regiões de Mairiporã e Atibaia.

Na pista Sul (sentido São Paulo), o tráfego flui sem problemas na noite de hoje.

Na Rodovia Carvalho Pinto, a lentidão vai do km 129 ao km 130, sentido interior, por excesso de veículos.

Na Rio Santos, altura de Riviera de São Lourenço foi liberado o acostamento entre os km 211 e o km 214. A Rodovia Mogi-Bertioga está fluindo.