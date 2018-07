A Rodovia dos Tamoios tinha fluxo intenso, mas sem paradas no sentido São Paulo. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) recomenda que o motorista redobre a atenção devido a neblina no trecho de serra, do km 72 ao 74, e por causa da chuva que atinge a região de Caraguatatuba, na altura do km 81.