No sentido Ayrton Senna, tráfego pela Marginal do Tietê fica complicado

No sentido Ayrton Senna, a expressa da Marginal do Tietê tem congestionamento de 3,2 km entre o Centro de Treinamento do Corinthians até o Viaduto Imigrante Nordestino. No mesmo sentido, outro trecho da expressa com lentidão de 2,5 km, começa na Ponte Júlio de Mesquita Neto e termina na Ponte da Casa Verde. Entre a a Ponte do Rio Tamanduatei e a Rua Azurita o tráfego fica lento em 2,5 km na mesma pista e sentido da Marginal Tietê. Pela local, no sentido Ayrton Senna, o tráfego fica devagar em 1,3 km entre a Ponte das Bandeiras e a Rua Azurita.