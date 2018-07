A Nova Dutra apresenta pontos de parada por volta das 17h12 desta terça-feira, 28. Um ponto está perto de São Paulo do km 228 ao km 227 na pista marginal, sentido Rio de Janeiro. Outro trecho foi localizado em Guarulhos entre o km 219 o km 220 na pista marginal, no sentido SP. Também há lentidão do km 211 ao km 210, no sentido Rio de Janeiro, em função do excesso de veículos.