A Rodovia Nova Dutra tem lentidão do km 228 ao km 227 na pista Marginal, no sentido Rio de Janeiro. Em Guarulhos também há congestionamento do km 217 ao km 220 na pista Marginal sentido São Paulo. Em São José dos Campos, o tráfego tem pontos de parada do km 143 ao km 145, em direção a São Paulo, devido ao excesso de veículos.