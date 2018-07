Mais uma queda de barreira na Rodovia Rio-Santos, agora, no km 148. Mais tarde, outras duas ocorreram, também por causa da chuva, nos kms 151 e 159. Nesses três pontos, o motorista trafega no sistema pare e siga.

O tempo permanece instável em diversos pontos da via. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagens, a movimentação é intensa em ambos os sentidos e a pior situação, neste momento, é para quem segue no sentido Bertioga, entre os kms 203 e 201.