Há 5 kms de lentidão no sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 362 ao km 357, na região de Miracatu, devido a obras de recuperação do pavimento que bloqueiam a faixa 2 (à direita). O tráfego segue pela faixa 1 (à esquerda). No sentido Curitiba o tráfego flui sem problemas.