Obras e bloqueios nas pontes do Limão e Freguesia

As pontes do Limão e da Freguesia do Ó, ambas na Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo, estão bloqueadas parcialmente desde as 22 horas de sexta-feira, 13, em razão de obras de manutenção e substituição das juntas de dilatação.

Os bloqueios serão realizados até as 5 horas da próxima segunda-feira, 16. No próximo final de semana, entre as 22 horas de sexta-feira, 20, e as 5 horas de segunda-feira, 23, o mesmo processo será repetido.

Para realização das obras, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditará parcialmente um sentido por vez de cada ponte. Será implantada uma faixa reversível no sentido oposto ao da obra para garantir fluidez no trânsito.

Caso seja necessário, os acessos à Marginal do Tietê às referidas pontes poderão ser fechados. Às 7 horas deste sábado, 14, havia lentidão apenas no acesso e na extensão da Ponte da Freguesia do Ó no sentido Lapa, segundo a CET.