Obras interditam faixas no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Na Rodovia Ayrton Senna, as obras de implantação de sistema de drenagem interditam as faixas central e da direita, alternadamente, no km 41, na região de Mogi das Cruzes, sentido São Paulo. No km 49, sentido capital, a faixa da direita está bloqueada para obras de recuperação de pavimento. Na rodovia Carvalho Pinto, os serviços de reparos de juntas de dilatação de viadutos interditam a faixa da esquerda e da direita, alternadamente, no km 97 , em São José dos Campos), sentido Interior. A previsão é de que as obras terminem até as 17 horas.