A pista norte da Via Anchieta foi bloqueada na altura do km 28, sentido capital, por causa de uma obra de pavimento e alargamento de pista. Há lentidão do km 27 até o km 32. O tráfego sentido São Paulo flui por um desvio por uma das faixas da pista sul, que teve o seu sentido invertido por cerca de 800 metros.