A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), informou que as obras de alargamento de pista na altura do km 28 da pista norte da via Anchieta, sentido capital, segue até o dia 30 de julho. A interdição irá bloquear diariamente um trecho de cerca de 800 metros da pista norte das 9h às 16h. O objetivo é ampliar a área de pista na ponte que passa pelo trecho.