Obras vão interditar alternadamente, as faixas 1, 2 e 3, da Rodovia Ayrton Senna das 20h desta quinta-feira, 30, às 5h de sexta-feira, 1º, na altura do km 30 , região de Guarulhos, no sentido Capital. No local serão implantados equipamentos que registram a passagem dos veículos.