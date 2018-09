Um ônibus tombou no canteiro central da Rodovia Bandeirantes, em Jundiaí. Segundo a Autoban, concessionária que administra a via, o ônibus ainda está no canteiro central, na altura do 56 km. O acidente aconteceu por volta das 5h50 e deixou cinco vítimas graves, que foram encaminhadas aos hospitais São Vicente e Santa Elisa, em Jundiaí. Não há mais faixas interditadas na rodovia e a lentidão é do 58 ao 56 km no sentido São Paulo.