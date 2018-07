Ônibus tomba na Anhanguera e deixa três feridos

Pelo menos três pessoas ficaram feridas após um ônibus tombar na Rodovia Anhanguera, na altura do km 319, região de Ribeirão Preto. Segundo a concessionária ViaNorte, responsável pelo trecho, o veículo havia saído de Nuporanga com destino a Rincão, pequenos municípios próximos a Ribeirão.

O acidente aconteceu por volta das 13 horas e interditou a faixa da direita e o acostamento da via, sentido capital. Equipes dos bombeiros, do Samu e da concessionária ainda estavam no local por volta das 14h15. Um problema no pneu dianteiro do ônibus teria causado o acidente.