A operação comboio está em vigor nas praças de pedágio da Anchieta, no km 31, e da Imigrantes, no km 32. A visibilidade é inferior a 100 metros no trecho de serra, por conta da neblina. Durante a operação, viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária escoltam a descida de grupos de cerca de 500 veículos até um ponto onde a visibilidade esteja melhor. Há lentidão de 800m apenas na aproximação do pedágio.