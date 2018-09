Operação Comboio implantada na Anchieta e na Imigrantes

A Operação comboio foi implantada pela praça de pedágio da rodovia Anchieta sentido litoral, na altura do km 31, por volta das 13h40. Na Imigrantes, operação implantada às 14h10, na praça de pedágio do km 32. A visibilidade no trecho de serra, por causa da neblina, é inferior a 100 metros. Nessas condições, por motivo de segurança, grupos de cerca de 500 veículos partem a cada meia hora da praça de pedágio, escoltados por viaturas da Polícia Militar Rodoviária e da Ecovias, até um ponto onde a visibilidade é melhor.