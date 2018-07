Operação Comboio implantada na Imigrantes

Foi iniciada por volta das 16h30 a operação comboio também pela Imigrantes, sentido litoral, por conta da visibilidade inferior a 100 metros provocada pela neblina.

O tráfego está sendo represado na praça de pedágio do km 32, em Diadema. A Anchieta, sentido litoral, mantém operação comboio, com represamento no pedágio do km 31, em São Bernardo.

Nessa operação, grupos de 500 veículos descem a serra a cada meia hora, escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto com melhor visibilidade.