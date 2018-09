A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega está bloqueada no Km 288, em São Vicente, devido a obras no local. O tráfego flui bem pela marginal. Opção para quem quer subir a serra é seguir direto pela Imigrantes. Anchieta tem lentidão na chegada a Santos no Km 63 ao Km 65, devido a excesso de veículos.