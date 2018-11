Pane nos semáforos provoca lentidão no km 65 da Imigrantes

A Rodovia Anchieta apresenta trânsito lento do km 13 ao 10 no sentido capital. Já na Imigrantes, uma pane nos semáforos na altura do km 65 provoca uma fila de carros que se estende até o km 67, também no sentido São Paulo. As manifestações que aconteceram no pólo industrial de Cubatão não prejudicam o tráfego na Cônego Domênico Rangoni em nenhum dos dois sentidos. Demais trechos das rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) apresentam tráfego normal. O SAI opera em esquema 5X3. A descida da serra é feita pela pista sul da Imigrantes e pela pista sul da Anchieta. A subida da serra é possível pela pista norte da Imigrantes.