Parte da pista local da Tietê é liberada; trânsito é lento na via

Um carro bateu no muro por volta das 15h e interditou completamente a pista local da Tietê, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte dos Remédios. Por volta das 16h15, apenas a faixa da direita permanecia interditada.

O tráfego, porém, era lento na pista central, entre as pontes Freguesia do Ó até o local do acidente; na local, da Ponte do Piqueri até a Nova Fepasa; e na expressa, da Ponte do Piqueri até o local do acidente.

No sentido Ayrton Senna, há lentidão por excesso de veículos na local e expressa, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.